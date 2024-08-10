У Полтаві на залізничній колії знайшли тіло чоловіка, який загинув за загадкових обставин

У Полтаві виявили тіло чоловіка на залізничній колії.

У Полтаві на залізничній колії знайшли тіло чоловіка, який загинув за невідомих обставин.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

До відділення №1 (Подільський район) Полтавського районного управління поліції 7 серпня близько 13:45 надійшло повідомлення від диспетчера залізничного вокзалу про виявлення на колії людини без ознак життя.

Під час першочергових слідчих дій встановлено особу загиблого – це 58-річний місцевий мешканець.

За попередньою інформацією судово-медичного експерта, на тілі померлого відсутні ознаки травмування потягом та сліди насильницької смерті. Для встановлення причини смерті призначено експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, на румунському березі Тиси знайшли тіло потопельника. Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 39-й трагічний випадок на річковій ділянці кордону.

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