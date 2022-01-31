У Полтаві невідомий понівечив собак і викинув їхні тіла на загальний огляд

У Полтаві невідомий понівечив собак і викинув їхні тіла на загальний огляд

Жорстоке поводження з тваринами городяни вже фіксували і раніше — догхантери труїли та викрадали домашніх чотирилапих.

У Полтаві невідомий жорстоко розправився з кількома собаками, після чого викинув їхні тіла біля цвинтаря.

Про це пише видання “Зміст”.

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Як стало відомо, подія сталася на Крутому березі міста. Там біля цвинтаря місцеві знайшли кілька понівечених трупів собак. Жорстоке поводження з тваринами городяни вже фіксували і раніше — догхантери труїли та викрадали домашніх чотирилапих.

“Всі думали, що собаки тікають через салюти. У нашої сусідки нещодавно отруїли собаку. У неї був великий пес, а хтось через огорожу кинув отруту. Місцеві бачили чоловіка, який труїть собак, навмисно розкидає якесь м’ясо. Після нього тварини помирають. Сьогодні (30 січня, — ред.) люди йшли біля місцевого цвинтаря і побачили, що хтось вивантажив собак і повідомили у нашу вайбер-групу про ці жахіття. Там лапи, шкури вичинені без м’яса. Ми викликали поліцію”, — розповіла городянка Тетяна Горжій.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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