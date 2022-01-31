У Полтаві невідомий понівечив собак і викинув їхні тіла на загальний огляд

Жорстоке поводження з тваринами городяни вже фіксували і раніше — догхантери труїли та викрадали домашніх чотирилапих.
У Полтаві невідомий жорстоко розправився з кількома собаками, після чого викинув їхні тіла біля цвинтаря.
Про це пише видання “Зміст”.
Як стало відомо, подія сталася на Крутому березі міста. Там біля цвинтаря місцеві знайшли кілька понівечених трупів собак. Жорстоке поводження з тваринами городяни вже фіксували і раніше — догхантери труїли та викрадали домашніх чотирилапих.
“Всі думали, що собаки тікають через салюти. У нашої сусідки нещодавно отруїли собаку. У неї був великий пес, а хтось через огорожу кинув отруту. Місцеві бачили чоловіка, який труїть собак, навмисно розкидає якесь м’ясо. Після нього тварини помирають. Сьогодні (30 січня, — ред.) люди йшли біля місцевого цвинтаря і побачили, що хтось вивантажив собак і повідомили у нашу вайбер-групу про ці жахіття. Там лапи, шкури вичинені без м’яса. Ми викликали поліцію”, — розповіла городянка Тетяна Горжій.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
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