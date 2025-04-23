У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки (фото)

Атака дронів на Полтаву / © ДСНС

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У ніч проти 23 квітня 2025 року під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура Полтави. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Троє осіб отримали травми.

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© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я.

Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.