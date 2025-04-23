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У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки (фото)
Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей
У ніч проти 23 квітня 2025 року під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура Полтави. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Троє осіб отримали травми.
Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я.
Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.
Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.