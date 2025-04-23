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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки (фото)

Масований російський удар БпЛА по Полтаві: травмовані троє людей

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака дронів на Полтаву

Атака дронів на Полтаву / © ДСНС

У ніч проти 23 квітня 2025 року під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура Полтави. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад. Троє осіб отримали травми.

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_10 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_9 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_8 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_7 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_1 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_5 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_3 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_6 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_2 / © ДСНС

© ДСНС

Пожежа у Полтаві 23 квітня після атаки дронів_4 / © ДСНС

© ДСНС

Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум’я.

Триває ліквідація наслідків ударів. На місці працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, що раніше відбулася атаки дронів на Одесу: місто знову у вогні — що відомо про наслідки.

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