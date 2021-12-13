У Полтаві організатора акції проти карантиних обмежень оштрафували за порушення карантину

У Полтаві організатора акції проти карантиних обмежень оштрафували за порушення карантину

Поліція склала протокол на організатора акції, а з іншими учасниками провели профілактичну бесіду.

У Полтаві на вихідних група людей організувала антикарантинну акцію. На організатора правоохоронці склали адмінпротокол за порушення карантину.

Про це повідомляє "Зміст".

У супермаркеті "Велмарт"у Полтаві група людей влаштувала акцію протесту проти маскового режиму та ковід-сертифікатів біля кас. Учасники намагалися придбати товар, не дотримуючись карантинних вимог. Касири їм відмовили.

Як повідомив речник поліції Полтавської області Роман Грішин, на організатора акції Дениса Корнєєва правоохоронці склали адмінпротокол, а з усіма іншими учасниками провели роз’яснювальну роботу.

За словами адміністраторки магазину Галини, працівники написали кілька заяв в поліцію через перешкоджання роботі магазину.

"Перекрили понад 10 кас, покупці скаржилися, бо не змогли швидко та безперешкодно здійснити покупки та йшли з магазину геть. Ми втрачаємо товарообіг. Трьом касирам стало зле, викликали швидку допомогу. На одну з касирок один з протестувальників плюнув, бо йому не пробили товар. Але ми не можемо продати товар людині без маски", - розповіла адміністраторка.

Деякі учасники акції, яким відмовилися пробивати товар, заходилися його їсти просто біля кас. Охорона написала теж заяву в поліції, бо товар винесено за межі каси.

Учасники акції написали колективну заяву щодо порушення їхніх конституційних прав та передали її правоохоронцям.

Нагадаємо, що Мелітополі Запорізької області місцеву мешканку звинуватили у порушенні карантинних вимог і вона постала перед судом, бо перебувала на вулиці без паспорта.

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