У Полтаві остаточно ліквідували пам’ятник російському полководцю: фото

Монумент Суворову привезли зі столиці — раніше він стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, який привезли зі столиці на зберігання до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації (філія Національного військово-історичного музею), остаточно демонтовано.

Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Олег Пустовгар на своїй Facebook-сторінці.

Ліквідацію монумента аргументували тим, що він "не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки і техніки" та несе в собі "елементи радянської пропаганди".

"Він був виготовлений у 1974 році скульптором-аматором, а тому питання його художньої цінності відкрито. Зазначений пам'ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, що втратила своє значення після набуття Україною незалежності. Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам'ятки може розглядатися у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", - йдеться у листі Українського інституту національної пам'яті, направленому до музею.

Зрештою пам’ятник було демонтовано.

Facebook / Олег Пустовгар

"Констатую конструктивний підхід дирекції музею. Непорозуміння, помилку виправлено. Полтава виявилася негостинною до ката українського та польського народів. Десь менше, ніж півроку простояв", — написав з цього приводу Пустовгар.

Як відомо, під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 тисяч кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов також причетний до винищення частини ногайців ‒ народу, який у 17 столітті населяв землі Північного Причорномор’я — території південних областей сучасної України. 1794 року очолюваний Суворовим російський каральний корпус придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.

Нагадаємо, на мосту Патона у Києві одну із зірок замінили на барельєф Архангела Михаїла.

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