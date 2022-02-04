У Полтаві остаточно ліквідували пам’ятник російському полководцю: фото

Монумент Суворову привезли зі столиці — раніше він стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, який привезли зі столиці на зберігання до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації (філія Національного військово-історичного музею), остаточно демонтовано.
Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам'яті Олег Пустовгар на своїй Facebook-сторінці.
Ліквідацію монумента аргументували тим, що він "не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки і техніки" та несе в собі "елементи радянської пропаганди".
"Він був виготовлений у 1974 році скульптором-аматором, а тому питання його художньої цінності відкрито. Зазначений пам'ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, що втратила своє значення після набуття Україною незалежності. Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам'ятки може розглядатися у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР", - йдеться у листі Українського інституту національної пам'яті, направленому до музею.
Зрештою пам’ятник було демонтовано.
"Констатую конструктивний підхід дирекції музею. Непорозуміння, помилку виправлено. Полтава виявилася негостинною до ката українського та польського народів. Десь менше, ніж півроку простояв", — написав з цього приводу Пустовгар.
Як відомо, під керівництвом Суворова 1778 року відбулася насильницька депортація з Криму до тодішньої Азовської губернії Російської імперії понад 30 тисяч кримських християн (греків і вірмен), внаслідок якої загинуло близько половини переселенців. Суворов також причетний до винищення частини ногайців ‒ народу, який у 17 столітті населяв землі Північного Причорномор’я — території південних областей сучасної України. 1794 року очолюваний Суворовим російський каральний корпус придушив польське визвольне повстання на чолі з Тадеушем Костюшком.
Нагадаємо, на мосту Патона у Києві одну із зірок замінили на барельєф Архангела Михаїла.
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