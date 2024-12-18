У Полтаві п’яний керівник обласної психлікарні на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей: фото

Місцеві мешканці побоюються, що посадовець уникне покарання.
У Полтаві п’яний керівник обласної психлікарні на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей.
Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Мешканці будинку повідомили, що Віктор Волошин заїхав у двір ОСББ, щоб самовільно знести дерево горіха, яке йому заважало.
До "Полтавщини" звернувся керівник ОСББ "Затишок на Балакіна" (вул. Семена Антонця, 18) Олександр Литвиненко. Він попросив надати розголосу історію, яка сталася у них у дворі 16 грудня цього року.
Що кажуть у поліції
Наразі слідчими встановлено всіх учасників конфлікту. Ними виявились місцеві чоловіки (40, 57 та 72 роки). Всі троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі з’ясовується.
Окрім цього, у 40-річного полтавця слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".
Що кажуть в ОСББ
Мешканці переживають, що без публічного висвітлення окремі учасники пригоди вийдуть сухими з води. Вони мають на увазі 40-річного Віктора Волошина, керівника КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської облради".
Ось що розповідає керівник ОСББ Олександр Литвиненко: "Волошин не прописаний у нашому будинку, але часто приїздить сюди до однієї людини. Того вечора він приїхав на екскаваторі, у нетверезому стані і намагався знести горіхове дерево, яке росте у дворі. На думку Волошина, воно йому заважає паркувати свій автомобіль біля будинку. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці огороджували насадження. Розпочався конфлікт між ним та мешканцями будинку. У якості своїх аргументів Волошин дістав травматичний пістолет і почав стріляти. На щастя, вчасно приїхала поліція. Тепер ми переживаємо, що він цю історію замне і отакі витівки у нашому дворі триватимйть і надалі".
Нагадаємо, у Полтаві коп і "авторитет" побили хлопця: підозрюваних відпустили під домашній арешт.
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