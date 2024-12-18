У Полтаві п’яний керівник обласної психлікарні на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей: фото

У Полтаві п’яний керівник обласної психлікарні на екскаваторі зносив горіх та стріляв у людей.

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

Мешканці будинку повідомили, що Віктор Волошин заїхав у двір ОСББ, щоб самовільно знести дерево горіха, яке йому заважало.

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До "Полтавщини" звернувся керівник ОСББ "Затишок на Балакіна" (вул. Семена Антонця, 18) Олександр Литвиненко. Він попросив надати розголосу історію, яка сталася у них у дворі 16 грудня цього року.

Що кажуть у поліції

Наразі слідчими встановлено всіх учасників конфлікту. Ними виявились місцеві чоловіки (40, 57 та 72 роки). Всі троє учасників конфлікту отримали тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких наразі з’ясовується.

Окрім цього, у 40-річного полтавця слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України".

Що кажуть в ОСББ

Мешканці переживають, що без публічного висвітлення окремі учасники пригоди вийдуть сухими з води. Вони мають на увазі 40-річного Віктора Волошина, керівника КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської облради".

Нетверезий Волошин приїхав на цьому екскаваторі

Ось що розповідає керівник ОСББ Олександр Литвиненко: "Волошин не прописаний у нашому будинку, але часто приїздить сюди до однієї людини. Того вечора він приїхав на екскаваторі, у нетверезому стані і намагався знести горіхове дерево, яке росте у дворі. На думку Волошина, воно йому заважає паркувати свій автомобіль біля будинку. Під час своїх маневрів він зруйнував паркан, яким мешканці огороджували насадження. Розпочався конфлікт між ним та мешканцями будинку. У якості своїх аргументів Волошин дістав травматичний пістолет і почав стріляти. На щастя, вчасно приїхала поліція. Тепер ми переживаємо, що він цю історію замне і отакі витівки у нашому дворі триватимйть і надалі".

Нагадаємо, у Полтаві коп і "авторитет" побили хлопця: підозрюваних відпустили під домашній арешт.

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