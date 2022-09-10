У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: в ОВА повідомили подробиці

На території громади проводяться військові навчання.
У Полтаві у суботу, 10 вересня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Очільник ОВА Дмитро Лунін повідомив, що це військові навчання.
"Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, – це військові навчання на території громади. Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги! Слава ЗСУ", - написав він.
Варто зазначити, що вранці 10 вересня мер міста Кременчук Віталій Малецький також інформував про знищення ворожих боєприпасів.
Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня у Дніпропетровській області українська ППО збила ворожу крилату ракету.
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