Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: в ОВА повідомили подробиці

Дата публікації
Перегляди
20к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Полтаві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: в ОВА повідомили подробиці

Фото: Фото з відкритих джерел

На території громади проводяться військові навчання.

У Полтаві у суботу, 10 вересня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

Очільник ОВА Дмитро Лунін повідомив, що це військові навчання.

"Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, – це військові навчання на території громади. Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги! Слава ЗСУ", - написав він.

Варто зазначити, що вранці 10 вересня мер міста Кременчук Віталій Малецький також інформував про знищення ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня у Дніпропетровській області українська ППО збила ворожу крилату ракету.

Читайте також:

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

30 сіл і міст звільнили на Харківщині – звернення Зеленського за 9 вересня

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
20к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація