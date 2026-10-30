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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія посеред дня вдарила по Полтаві: спалахнула пожежа, є поранений — деталі

Падіння безпілотника у Полтаві призвело до займання гаража та автомобіля. Попередньо, одна людина зазнала поранень, їй надають необхідну допомогу.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Наслідки атаки на Полтаву

Наслідки атаки на Полтаву / © Полтавська ОДА

У Полтаві на території гаражного кооперативу впав безпілотник. Унаслідок цього загорілися гараж та легковий автомобіль.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За попередніми даними, внаслідок падіння БпЛА постраждала одна людина. Їй надають необхідну допомогу. На місці події працюють усі відповідні служби.

Ворожі удари по Полтавщині — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство на Полтавщині⁠.

«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», — зазначив Дяківнич.

Напередодні, 29 жовтня, під російським ударом опинився багатоквартирний житловий будинок в Кременчуці. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 32 дістали поранення, зокрема шестеро дітей. Дев’ятьох постраждалих доправили до лікарень, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Через загибель людей унаслідок російського обстрілу 30 жовтня на Полтавщині оголосили днем жалоби.

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