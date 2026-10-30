Наслідки атаки на Полтаву / © Полтавська ОДА

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У Полтаві на території гаражного кооперативу впав безпілотник. Унаслідок цього загорілися гараж та легковий автомобіль.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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За попередніми даними, внаслідок падіння БпЛА постраждала одна людина. Їй надають необхідну допомогу. На місці події працюють усі відповідні служби.

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Ворожі удари по Полтавщині — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство на Полтавщині⁠.

«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», — зазначив Дяківнич.

Напередодні, 29 жовтня, під російським ударом опинився багатоквартирний житловий будинок в Кременчуці. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 32 дістали поранення, зокрема шестеро дітей. Дев’ятьох постраждалих доправили до лікарень, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Через загибель людей унаслідок російського обстрілу 30 жовтня на Полтавщині оголосили днем жалоби.

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