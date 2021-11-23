У Полтаві після бійки між сусідами жінка потрапила до лікарні з травмою голови

У Полтаві після бійки між сусідами жінка потрапила до лікарні з травмою голови

Сусіда, який вдарив жінку, затримали.

У Полтаві сусід під час бійки травмував сусідку. Жінка потрапила до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

До поліції, надійшло повідомлення від медичних працівників про госпіталізацію з приватного сектору Шевченківського району 57-річної місцевої жительки. У жінки діагностували тяжку черепно-мозкову травму.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліція встановила, що у потерпілої виник конфлікт із 48-річним сусідом. Під час сварки жінка отримала тяжку травму", - прокоментував тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції Іван Ващенко.

За фактом травмування жінки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч 1 статі 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у селищі Гожули, що у Полтавській області, посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Про інцидент поліції повідомили медики, які приїхали на місце події та констатували смерть громадянина.

Читайте також: