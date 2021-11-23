У Полтаві після бійки між сусідами жінка потрапила до лікарні з травмою голови

Сусіда, який вдарив жінку, затримали.
У Полтаві сусід під час бійки травмував сусідку. Жінка потрапила до лікарні з черепно-мозковою травмою.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.
До поліції, надійшло повідомлення від медичних працівників про госпіталізацію з приватного сектору Шевченківського району 57-річної місцевої жительки. У жінки діагностували тяжку черепно-мозкову травму.
"Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліція встановила, що у потерпілої виник конфлікт із 48-річним сусідом. Під час сварки жінка отримала тяжку травму", - прокоментував тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції Іван Ващенко.
За фактом травмування жінки слідчі відкрили кримінальне провадження за ч 1 статі 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Фігуранта затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у селищі Гожули, що у Полтавській області, посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Про інцидент поліції повідомили медики, які приїхали на місце події та констатували смерть громадянина.
Читайте також:
- Молодики випивали та підтримували будь-який "двіж": все, що відомо про жорстоке вбивство поліцейського в Чернігові.
- В Одесі 34-річний чоловік не може їсти та ледве встає з ліжка після "легкої" операції.
- На Буковині знайшли мертвим 24-річного прикордонника: рідні кажуть - чоловіка вбили, нові деталі справи.