У Полтаві пітбуль напав на поліцейських: що відомо про інцидент (відео)
Поліція з’ясовує усі обставини інциденту, що стався в обласному центрі.
У Мережі з’явилося відео, як у Полтаві пітбуль накинувся на двох поліцейських. Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.
Про це повідомив у коментарі ТСН.ua речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.
З його слів, “правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини події”. Зокрема те, де й коли було зафільмоване відео, що облетіло Мережу.
Відео з нападом собаки з’явилося у Телеграм-каналі “Труха.Полтава”. Очевидці кажуть, що між копами та чоловіком розпочалася суперечка. На відео видно, як невідомий розмахував кулаками у сторону копа, коли на нього напав пітбуль. Собаку, зі слів перехожих, спустила жінка.
