У Полтаві пітбуль напав на поліцейських: що відомо про інцидент (відео)

Пітбуль. / © visualhunt.com

Реклама

У Мережі з’явилося відео, як у Полтаві пітбуль накинувся на двох поліцейських. Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Про це повідомив у коментарі ТСН.ua речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

З його слів, “правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини події”. Зокрема те, де й коли було зафільмоване відео, що облетіло Мережу.

Реклама

Відео з нападом собаки з’явилося у Телеграм-каналі “Труха.Полтава”. Очевидці кажуть, що між копами та чоловіком розпочалася суперечка. На відео видно, як невідомий розмахував кулаками у сторону копа, коли на нього напав пітбуль. Собаку, зі слів перехожих, спустила жінка.

Дата публікації 13:55, 05.12.25 Кількість переглядів 53 Пітбуль накинувся на двох поліцейських у Полтаві: шокувальні кадри

Нагадаємо, 3 грудня у Львові чоловік вбив співробітника ТЦК. 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення. Потерпілого, який був ветераном АТО, врятувати не вдалося.

Нападника Григорія Кідрука затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.