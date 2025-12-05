ТСН у соціальних мережах

У Полтаві пітбуль напав на поліцейських: що відомо про інцидент (відео)

Поліція з’ясовує усі обставини інциденту, що стався в обласному центрі.

Олена Капнік
Пітбуль.

Пітбуль. / © visualhunt.com

У Мережі з’явилося відео, як у Полтаві пітбуль накинувся на двох поліцейських. Наразі поліція з’ясовує усі обставини інциденту.

Про це повідомив у коментарі ТСН.ua речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

З його слів, “правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини події”. Зокрема те, де й коли було зафільмоване відео, що облетіло Мережу.

Відео з нападом собаки з’явилося у Телеграм-каналі “Труха.Полтава”. Очевидці кажуть, що між копами та чоловіком розпочалася суперечка. На відео видно, як невідомий розмахував кулаками у сторону копа, коли на нього напав пітбуль. Собаку, зі слів перехожих, спустила жінка.

Нагадаємо, 3 грудня у Львові чоловік вбив співробітника ТЦК. 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення. Потерпілого, який був ветераном АТО, врятувати не вдалося.

Нападника Григорія Кідрука затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

