У Полтаві попрощалися з військовим та його дружиною, яких вбила російська ракета

Андрій та Наталія Притули загинули під час ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Полтаві. Подружжя знайшли під завалами в обіймах одне одного.

У Полтаві 6 лютого в останню путь провели військового Андрія Притулу та його дружину Наталію, які загинули внаслідок кривавого ракетного удару РФ по багатоповерхівці міста 1 лютого.

Про це передає пресслужба Полтавської міськради.

Обряд похорону відправили у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави.

Попрощатися з подружжям Притул прийшли рідні, близькі, знайомі та друзі.

Андрій Притула народився 21 березня 1984 року, захищав Україну ще від часів АТО. У грудні 2024 року був звільнений з лав ЗСУ.

Фото: Полтавська міська рада

Наталія Притула народилася 31 грудня 1978 року, працювала швачкою на фабриці "Ворскла".

Андрій та Наталія 10 років прожили у Полтаві та планували своє спільне майбутнє, але їхнє життя обірвала російська ракета.

Детальніше про захисника Андрія Притулу ми писали у цій статті. Зазначалося, що Віталій Притула, молодший брат загиблого, теж військовий і зник безвісти на фронті у червні 2024 року.

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.

Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей — 7,9 та 12 років.

Під час ракетного удару загинула родина Яворських – Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня 9-річна дочка Софія.

Також загинула ще одна родина – 40-річний Сергій та 38-річна Катерина Запашні, а також їхні 12-річна дочка Діана та 7-річний син Даніїл.

Ось повний список усіх загиблих під час ракетного удару по Полтаву.

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