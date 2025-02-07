У Полтаві попрощалися з військовим та його дружиною, яких вбила російська ракета

Андрій та Наталія Притули загинули під час ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Полтаві. Подружжя знайшли під завалами в обіймах одне одного.
У Полтаві 6 лютого в останню путь провели військового Андрія Притулу та його дружину Наталію, які загинули внаслідок кривавого ракетного удару РФ по багатоповерхівці міста 1 лютого.
Про це передає пресслужба Полтавської міськради.
Обряд похорону відправили у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави.
Попрощатися з подружжям Притул прийшли рідні, близькі, знайомі та друзі.
Андрій Притула народився 21 березня 1984 року, захищав Україну ще від часів АТО. У грудні 2024 року був звільнений з лав ЗСУ.
Наталія Притула народилася 31 грудня 1978 року, працювала швачкою на фабриці "Ворскла".
Андрій та Наталія 10 років прожили у Полтаві та планували своє спільне майбутнє, але їхнє життя обірвала російська ракета.
Детальніше про захисника Андрія Притулу ми писали у цій статті. Зазначалося, що Віталій Притула, молодший брат загиблого, теж військовий і зник безвісти на фронті у червні 2024 року.
Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого Росія завдала по Україні чергового комбінованого удару. У Полтаві ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд п'ятиповерхового будинку.
Унаслідок ворожого удару загинуло 14 людей, зокрема троє дітей — 7,9 та 12 років.
Під час ракетного удару загинула родина Яворських – Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня 9-річна дочка Софія.
Також загинула ще одна родина – 40-річний Сергій та 38-річна Катерина Запашні, а також їхні 12-річна дочка Діана та 7-річний син Даніїл.
Ось повний список усіх загиблих під час ракетного удару по Полтаву.