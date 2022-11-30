У Полтаві посеред вулиці знайшли мертвого 43-річного поліцейського

У середу, 30 листопада, в Полтаві посеред вулиці знайшли мертвого 43-річного поліцейського. Тіло правоохоронця виявив перехожий.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

"Сьогодні, близько 7 ранку, перехожий повідомив до поліції про виявлене тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився працівник поліції, 1979 року народження", - йдеться у повідомленні.

Що стало причиною смерті правоохоронця – наразі не відомо. У поліції відкрили кримінальне провадження і проводять розслідування.

Нагадаємо, в одному з сіл Теребовлянської громади Тернопільської області 43-річний чоловік під час сну впав з ліжка в яму та загинув.

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