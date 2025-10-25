ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
755
Час на прочитання
1 хв

У Полтаві постелили килими на зупинці: у чому причина (фото)

У Полтаві людям набридло чекати обіцяної владою автобусної зупинки і стояти восени у багнюці, чекаючи транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Автобусна зупинка в Полтаві

Автобусна зупинка в Полтаві / © 0532.ua

Мешканці одного з мікрорайонів Полтави самотужки облаштували автобусну зупинку, яку влада обіцяє спорудити вже декілька років. Тротуар просто застелили килимами.

Про це повідомляє місцевий сайт 0532.ua.

Як з’ясували журналісти, місцеві мешканці неодноразово зверталися до міської влади з проханням встановити зупинку, щоб пасажири не чекали на транспорт у багнюці.

Зрештою люди вирішили діяти самі — постелили килими.

/ © 0532.ua

© 0532.ua

Після появи такої «інсталяції» в Управлінні капітального будівництва Полтави пообіцяли, що справжня зупинка на цьому місці з’явиться уже на початку наступного року.

Керівник управління Максим Медведєв пояснив, що зараз в роботі перебуває 50 проєктів з облаштування зупинок по всьому місту, у першу чергу буде зроблено 16, серед яких і та, яку «облаштували», застеливши килимами.

Нагадаємо, у Києві пасажирів обслуговуватиме німецький двохповерховий автобус. Він курсуватиме лише в суботу та неділю на маршруті № 57.

Дата публікації
Кількість переглядів
755
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie