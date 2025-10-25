У Полтаві постелили килими на зупинці: у чому причина (фото)

Автобусна зупинка в Полтаві / © 0532.ua

Мешканці одного з мікрорайонів Полтави самотужки облаштували автобусну зупинку, яку влада обіцяє спорудити вже декілька років. Тротуар просто застелили килимами.

Про це повідомляє місцевий сайт 0532.ua.

Як з’ясували журналісти, місцеві мешканці неодноразово зверталися до міської влади з проханням встановити зупинку, щоб пасажири не чекали на транспорт у багнюці.

Зрештою люди вирішили діяти самі — постелили килими.

Після появи такої «інсталяції» в Управлінні капітального будівництва Полтави пообіцяли, що справжня зупинка на цьому місці з’явиться уже на початку наступного року.

Керівник управління Максим Медведєв пояснив, що зараз в роботі перебуває 50 проєктів з облаштування зупинок по всьому місту, у першу чергу буде зроблено 16, серед яких і та, яку «облаштували», застеливши килимами.

