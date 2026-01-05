- Дата публікації
У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві вночі пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників — над містом і поблизу нього фіксували щонайменше п’ять БпЛА.
У ніч проти 5 січня в Полтаві пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, над містом та в його околицях перебували щонайменше п’ять ворожих безпілотників.
Також повідомляється, що загалом у повітряному просторі України фіксували близько 30 БпЛА. Наразі офіційної інформації щодо наслідків вибухів, можливих руйнувань або постраждалих немає.
Мешканців міста закликають перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги до офіційного відбою.
Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнула автівка.
З власних джерел ТСН.ua у правоохоронних органах відомо, що постраждалі — це чоловік та жінка.