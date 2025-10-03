ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
414
1 хв

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ракетами

Полтава зазнала ракетного удару в ніч проти 3 жовтня.

Автор публікації
Ігор Бережанський
РФ обстріляла Полтаву ракетами

РФ обстріляла Полтаву ракетами / © Associated Press

У Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Військові повідомили, що місто атакували кілька ракет, які йшли кількома групами.

Моніторингові канали фіксують, що ворог застосував ракети наземного базування, ймовірно, 9м727-729 «Іскандер-К».

Крім того, повідомляється, що біля міста концентрується велика кількість безпілотників, які, ймовірно, атакуватимуть місто.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 3 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

