У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ракетами
Полтава зазнала ракетного удару в ніч проти 3 жовтня.
У Полтаві в ніч проти 3 жовтня було чутно вибухи під час ракетної атаки.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили, що місто атакували кілька ракет, які йшли кількома групами.
Моніторингові канали фіксують, що ворог застосував ракети наземного базування, ймовірно, 9м727-729 «Іскандер-К».
Крім того, повідомляється, що біля міста концентрується велика кількість безпілотників, які, ймовірно, атакуватимуть місто.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 3 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів.