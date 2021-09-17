У Полтаві прощатимуться з 10-річною школяркою, яка померла після уроку фізкультури

Причина смерті дитини ще невідома.

Сьогодні в Полтаві прощатимуться з 10-річною Валерією. Вона померла після того, як їй стало зле на уроці фізкультури.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.

Зазначається, що причина смерті дитини досі невідома. Перед початком навчального року батьки надали ліцею щорічну медичну довідку. Дівчинка згідно з нею була здорова. Займалася в основній групі з фізкультури.

Того дня, за словами директорки, серйозних фізичних навантажень на уроці не було. Раптово п'ятикласниці стало зле і вона знепритомніла. Її марно намагалися реанімувати вчителі, медпрацівники ліцею та бригада "швидкої". Дитину забрали до лікарні, але допомогти їй там уже не змогли.

Нагадаємо, що трагедія сталася 15 вересня у ліцеї №33 Полтави.

Новини України: смерть на фізкультурі – у Полтаві прощатимуться з 10-річною Валерією

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