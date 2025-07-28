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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Полтаві розслідують загадкову смерть 4-місячної дівчинки в лікарні: що сталося

У Полтаві працівники поліції розслідують смерть 4-місячної дівчинки, яка сталася у місцевій лікарні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Немовля померло у лікарні в Полтаві

Немовля померло у лікарні в Полтаві / © pixabay.com

Поліція розпочала розслідування за фактом смерті 4-місячної дівчинки, яка сталася 27 липня близько 10:30 ранку в одному з медичних закладів Полтави.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Повідомлення про трагедію надійшло до Полтавського районного управління поліції від медиків, а також заяву подали батьки дитини. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником).

Наразі слідство з’ясовує всі причини та обставини смерті немовляти.

Нагадаємо, у Полтаві сталася трагедія — 6-річний хлопчик загинув, впавши у басейн на території одного з аквапарків у селі Супрунівка.

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