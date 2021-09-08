“Мені дуже шкода”: у Полтаві обрали запобіжний захід для дівчини, яка влаштувала стрілянину з арбалета

“Мені дуже шкода”: у Полтаві обрали запобіжний захід для дівчини, яка влаштувала стрілянину з арбалета

Під час засідання дівчина розкаялася і захотіла повернути час назад.

У Полтаві суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка стріляла з арбалета педагогів. Її помістили під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

Під час засідання дівчина розкаялася і заявила, що їй шкода, що вона пішла на злочин.

“Якщо б я мала змогу повернутися у часі, то я б ні за що цього не зробила і вирішила б просто прийти до тих жінок, яким я нанесла шкоду, і конструктивно вилаштувала діалог, побалакала”, — підкреслила Таїсія Петрова.

Відзначимо, що дівчину підозрюють у подвійному замаху на вбивство. Все сталося два дні тому в одній із місцевих шкіл. Дівчина з арбалетом у руках безперешкодно зайшла до будівлі. У закладі гостя вистрелила у двох педагогинь. Одній поцілила в спину, а іншій стріла прошила долоню. Травми не загрожували життю, вчителькам надали допомогу і відпустили додому. Вони почуваються нормально.

Вранці ТСН відвідала школу, де сталася ця історія. Директорка розповідає, школа працює за розкладом, нічого не змінилося, хіба з дітьми, що бачили постріли, працював психолог.

"Були зустрічі з деякими батьками. Приходили до мене батьки з 5-В класу. Там, де якраз був урок. Із дітьми працював психолог, із дітьми працюють викладачі. Ситуація у нас нормальна", — запевнила Валентина Олійніченко.

Охорони у школі досі немає, чергують звичайні працівниці. У день, коли сталась стрілянина, одна з них просто не побачила дівчину, тож вона без перешкод зайшла до приміщення.

Про саму нападницю мало що відомо. Їй 19 років. Свого часу в цій школі вчилася до п'ятого класу, а потім перейшла в інший заклад. Останнім часом навчалась на психолога в одному з місцевих вишів. В поліції начебто розповіла, що до такого вчинку її підштовхнуло сновидіння. Мовляв, вона мала когось убити.

І от, власне кажучи, слідство очікує результати експертиз, чи була ця дівчина у стані алкогольного, або ж наркотичного сп'яніння, і чи психічно здорова.

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