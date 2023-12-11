У Полтаві ТЦК провели рейд в одному з ресторанів – їх зустріли пристрасними танцями (відео)

Представники ТЦК та СП проводили перевірку чоловіків у закладі.
У Полтаві представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд в одному з місцевих ресторанів, ймовірно у пошуках чоловіків-ухилянтів.
Відео із закладу поширили у Мережі.
Так, на кадрах видно, як у ресторані стоять представники військкомату та поліцейський. Одна з відвідувачок палко танцює біля поліцейського, поки військові спілкуються з представниками закладу.
Нагадаємо, у Чернівцях працівники ТЦК біля храму затримали священника ПЦУ (деталі).
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