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У Полтаві ТЦК провели рейд в одному з ресторанів – їх зустріли пристрасними танцями (відео)

У Полтаві ТЦК провели рейд в одному з ресторанів – їх зустріли пристрасними танцями (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2095
Час на прочитання
1 хв
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У Полтаві ТЦК провели рейд в одному з ресторанів – їх зустріли пристрасними танцями (відео)

У Полтаві представників ТЦК зустріли пристрасними танцями / Фото: скриншот

Представники ТЦК та СП проводили перевірку чоловіків у закладі.

У Полтаві представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд в одному з місцевих ресторанів, ймовірно у пошуках чоловіків-ухилянтів. 

Відео із закладу поширили у Мережі.

Так, на кадрах видно, як у ресторані стоять представники військкомату та поліцейський. Одна з відвідувачок палко танцює біля поліцейського, поки військові спілкуються з представниками закладу.

Нагадаємо, у Чернівцях працівники ТЦК біля храму затримали священника ПЦУ (деталі).

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Дата публікації
Перегляди
2095
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