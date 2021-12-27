У Полтаві в СІЗО знайшли тіло вбитого заарештованого: чоловік підозрювався у шахрайстві

У Полтаві в СІЗО знайшли тіло вбитого заарештованого: чоловік підозрювався у шахрайстві

У 41-річного заарештованого виявили ножове поранення грудної клітки.

У Полтаві вранці 27 грудня в одному зі слідчих ізоляторів знайшли тіло заарештованого чоловіка.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Обозреватель".

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Як з'ясувалося, тіло вбитого знайшли близько 08:00 у камері. У 41-річного заарештованого виявили ножове поранення грудної клітки. За даними видання, у слідчому ізоляторі чоловік перебував за фактом підозри у шахрайстві.

У СІЗО розпочали перевірку. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік "замінував" Верховну Раду України. За це йому тепер загрожує до восьми років в'язниці.

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