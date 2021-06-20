У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили військового

Відомо, що вандали були п'яними.

У Полтаві двоє невідомих зірвали прапор України та древко, до якого він був прикріплений, з могили загиблого АТОвця Антона Цедіка (позивний "Еней").

Про це розповів Олександр Сороковий на своїй сторінці в Facebook.

Акт вандалізму зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як двоє чоловік йшли Алеєю Героїв. Раптом один повернувся та вирвав прапор з могили загиблого військового Антона Цедіка.

За словами Сорокового, зловмисники у стані алкогольного сп’яніння прийшли з викраденим прапором на авторинок.

"Через деякий час вони залишили прапор та пішли в невідомому напрямку. Один з молодих підприємців в кінці роботи забрав стяг до себе дому. Зараз поліція бере пояснення у свідків. Розшук продовжується", — написав чоловік.

Антон Цедік 1987 року народження служив у батальйоні "Донбас". Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла. Їхав в автомобілі КрАЗ, коли російсько-терористичні формування відкрили вогонь по колоні. Вже після смерті внаслідок вибуху тіло Антона обгоріло. Згодом був упізнаний родичами та похований 8 вересня 2014 року.

Нагадаємо, що активісти запустили 20-метровий український прапор до Криму.

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