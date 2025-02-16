Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтаві вантажівка скоїла наїзд на військового: що відомо

У Полтаві вантажівка скоїла наїзд на військового: що відомо

Вантажівка, яка скоїла наїзд на військового у Полтаві / Фото: Поліція Полтавської області

Поліція встановлює обставини події.

У неділю, 16 лютого, на одній із вулиць міста Полтави вантажний автомобіль SCANIA скоїв наїзд на 44-річного військовослужбовця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Потерпілого із травмами медики доставили до лікарні. 

За кермом вантажівки перебував 40-річний водій.

Поліція встановлює причини та обставини події. Слідчі розслідують цей випадок за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). 

Нагадаємо, в селі Красне Тернопільської області під колесами фургона Volkswagen T4 загинув чотирирічний хлопчик.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація