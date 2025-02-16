У Полтаві вантажівка скоїла наїзд на військового: що відомо

У неділю, 16 лютого, на одній із вулиць міста Полтави вантажний автомобіль SCANIA скоїв наїзд на 44-річного військовослужбовця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

Потерпілого із травмами медики доставили до лікарні.

За кермом вантажівки перебував 40-річний водій.

Поліція встановлює причини та обставини події. Слідчі розслідують цей випадок за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, в селі Красне Тернопільської області під колесами фургона Volkswagen T4 загинув чотирирічний хлопчик.

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