"Золоті" повістки від ТЦК: у Полтаві витратять на поштове розсилання 500 тисяч гривень

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міськради уклав новий договір з “Укрпоштою” на доставку листів для військовозобов’язаних громадян. Вартість послуг складає 500 тисяч гривень.

Відповідний тендер було опубліковано на сайті публічних закупівель “Prozorro”.

Згідно з умовами договору, “Укрпошта” повинна доставляти рекомендовані поштові відправлення, які міститимуть оповіщення для військовозобов’язаних, пов’язані з виконанням мобілізаційного плану.

Варто зазначити, що згідно з постановою Кабінету міністрів України №560, повістку про виклик до ТЦК та СП можна буде надсилати поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання чи реєстрації.

Нагадаємо, на початку серпня 2024 року Полтавська міськрада оголосила, що виділить півмільйона гривень на послуги поштового зв’язку, а саме, на надсилання повісток. Це попередня сума, кошти сплачуватимуться за фактично надані послуги. На комісії озвучили, що вартість рекомендованого листа "Укрпоштою" коштує 65 гривень. Таким чином, цієї суми вистачить орієнтовно на сповіщення 7 тисяч осіб.

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