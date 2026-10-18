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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Полтаві внаслідок ворожого удару загинув 59-річний науковець

Костянтин Чуб викладав математику та інформатику в університеті, був автором понад 80 наукових праць

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака російського дрона

Атака російського дрона / © ТСН.ua

У Полтаві внаслідок атаки російського безпілотника загинув 59-річний Костянтин Чуб — кандидат фізико-математичних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Він присвятив педагогічній діяльності 35 років.

Про смерть науковця повідомило видання «Суспільне» з посиланням на його колишню дружину.

Відомо, що Костянтин Чуб народився у 1967 році. У 1989 році закінчив фізико-математичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, де здобув фах учителя математики та фізики.

Згодом продовжив наукову діяльність у Києві. Упродовж 1997–2000 років навчався в аспірантурі факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук, а через чотири роки отримав вчене звання доцента.

Від вересня 2004 року Чуб працював у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Він обіймав посаду доцента кафедри початкової освіти факультету педагогічної і мистецької освіти.

Костянтин Чуб / © ПНПУ імені В. Г. Короленка

Костянтин Чуб / © ПНПУ імені В. Г. Короленка

Викладав математику та інформатику, був автором понад 80 наукових праць

Університетський викладач навчав студентів інформатики з елементами програмування, математики з методикою навчання та безпекознавства. За час своєї наукової діяльності він підготував понад 80 наукових публікацій.

Також із 2004-го до 2022 року Костянтин Чуб працював заступником декана з навчальної роботи психолого-педагогічного факультету.

Нагадаємо, увечері в суботу, 17 жовтня, російська терористична армія атакувала Полтаву безпілотником. Одразу після атаки повідомлялося про загибель однієї людини.

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