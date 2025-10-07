У Полтаві вночі пролунав вибухи: місто атакують БпЛА

Робота сил ППО / © Associated Press

У ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Кореспонденти повідомили, що вибух пролунав приблизно о 01:100.

Перед цим Повітряні сили заявляли, що на міс то прямують ворожі ударні БпЛА з півночі та півдня.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки.