У Полтаві вночі пролунав вибухи: місто атакують БпЛА
У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
У ніч проти 7 жовтня у Полтаві пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Кореспонденти повідомили, що вибух пролунав приблизно о 01:100.
Перед цим Повітряні сили заявляли, що на міс то прямують ворожі ударні БпЛА з півночі та півдня.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки.