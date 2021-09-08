У Полтаві за програмою Зеленського «Велике будівництво» розпочалася реставрація головного музею області

У Полтаві в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалися роботи з реставрації Краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, який володіє експозицією з 300 тис. експонатів і вважається «перлиною» усієї Полтавщини.

Про початок робіт повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

За словами голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, рішення про проведення реставрації музею, заснованого у 1891 році, було прийнято минулого року після візиту до області Президента Володимира Зеленського.

«Відсьогодні розпочинаються реставраційні роботи «перлини» Полтавщини – нашого Краєзнавчого музею. До цього ми йшли майже рік. Коли на наше запрошення Президент України Володимир Зеленський відвідав музей, він був вражений колекціями та експонатами. Звісно, ми розповіли й про всі існуючі проблеми з дахом, підлогою та стінами. Після чого отримали завдання реставрувати будівлю», - розповів Синєгубов.

В ході реставрації треба буде зберегти автентичний вигляд будівлі і внутрішніх приміщень і, водночас, впровадити новітні технічні розробки, щоб забезпечити презентабельність та інформативність виставкових залів і експонатів.

На реставрацію музею імені Кричевського з державного бюджету буде виділено 105 млн грн, ще 11,2 млн надійдуть з обласного бюджету.

Як розповів голова ОДА, в ході робіт будуть відремонтовані зала для урочистостей, вестибюль, виставкові зали, дах і цокольний поверх. Окремо передбачене обладнання підігріву даху для запобігання скупченню снігових брил.

У будівлі буде обладнана сучасна система пожежогасіння. Реставратори відновлять оригінальні колони, паркет, світильники, а також зруйновані кесони. Всі приміщення музею будуть виконані з дотриманням норм інклюзивності.

Нагадаємо, цьогоріч президент Володимир Зеленський дав старт національній програмі «Велика реставрація», мета якої – відновити пам’ятки культури України.

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