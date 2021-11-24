У Полтаві за загадкових обставин із вікна багатоповерхівки випала жінка (фото)

У Полтаві за загадкових обставин із вікна багатоповерхівки випала жінка (фото)

Наразі невідомо, з якого саме поверху випала пенсіонерка.

У Полтаві вдень 24 листопада із вікна багатоповерхівки випала пенсіонерка. Від отриманих травм постраждала померла на місці.

Про це повідомили у Нацполіції області.

Подія сталася близько 12:00 на вулиці Кондратюка. Там із вікна багатоповерхівки випала 79-річна жінка. Про інцидент у поліцію повідомили очевидці трагедії. Наразі невідомо, з якого саме поверху випала пенсіонерка і що стало причиною того, що сталося.

“Слідчі з’ясовують обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Тривають слідчі дії”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Читайте також: