У Полтаві засудили диверсанта, який залишав мітки для ворога і вдарив ножем двох людей, які це помітили

Полтавський суд виніс вирок диверсанту, який вдарив ножем двох людей.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Київський райсуд Полтави виніс вирок Павлу Рославлєву, який у лютому нібито ставив мітки для ворога у Полтаві, а під час затримання вдарив ножем двох мешканців Половок. Суд призначив чоловіку 6 років ув’язнення.

Так, наприкінці лютого у Полтаві перехожі помітили чоловіка, який, за їхніми словами, ставив мітки поблизу дамби. Диверсанта стали затримувати перехожі. Під час затримання чоловік встиг вдарити ножем 20-річного хлопця і почав тікати. Це побачила жінка за кермом автомобіля. Вона збила втікача. Після цього до нього підбігли інші чоловіки і скрутили диверсанта. Затриманий встиг завдати ножове поранення ще й старшому чоловіку.

Обох потерпілих тоді госпіталізували, а нападника відправили у СІЗО, де він перебуває досі.

Відомо, що засуджений Павло Рославлєв — уродженець Полтави. Відповідно до матеріалів справи, чоловіку оголосили підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 КК України). Кваліфікацію злочину не змінювали й під час судового розгляду — а тому у справі немає офіційних згадок про причетність обвинуваченого до диверсій та ворожих міток.

Сам підозрюваний свою причетність до диверсії заперечує, мовляв, того дня "йшов до церкви", коли на нього зненацька накинулися люди з криками "лови диверсанта" і "закидали його камінням, сміттям, стріляли в нього з травматичної зброї та застосували сльозогінний газ". Нібито після нападу на себе чоловік змушений був захищатися.

Тим не менш, суд визнав винним Рославлєва у завданні тяжких тілесних ушкоджень потерпілим та призначив йому 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Херсонщині Сили оборони поколошматили ворожу ДРГ, яка намагалася обійти їхні позиції і зайти з тилу, збоку Нової Кам'янки.

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