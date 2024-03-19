У Полтаві жінка 19 разів брала у одному й тому ж магазині продукти і не платила: що вона вигадала

У Полтаві до 5 років позбавлення воді засудили жінку, яка 19 разів не заплатила за продукти харчування в одному і тому ж магазині. Вона складала харчі в сумку та йшла геть, не розплатившись за товар.

Про це йдеться у вироку Октябрського районного суду м. Полтави (назва суду недекомунізована - ред.)

За даними суду, жінка від вересня до листопада 2023 року виносила продукти харчування в одному із магазинів. Вона все клала собі до сумки та не розплачувалась за товар. Прикметно, що підсудна "скуповувалась" в одному і тому ж магазині ледве не через день. Загалом було зафіксовано 19 крадіжок. З магазину підозрювана виносила лише продукти харчування, як-от: ковбасу, сири, десерти, м'ясо, корм для котів, сметану та інше. Вона могла набрати продуктів на 300-500 грн, не заплати, а наступного дня знову прийти в той самий магазин. Це все фіксували камери спостереження.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що харчувалась вкраденими продуктами, частину коштів магазину вже відшкодувала.

Суд встановив, що жінка "страждає на психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів, має синдром залежності, отримує замісну терапію".

Підсудну визнали винною у крадіжках та засудили до 5 років позбавлення волі, оскільки вона раніше уже була судимою.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві до 2 років іспитового терміну засудили громадянина Азербайджану, який у магазинах в ТРЦ розраховувався за товар сувенірними євро та отримував решту в гривнях.

Читайте також: