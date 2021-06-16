У Полтаві знайшли в ливневій каналізації труп чоловіка, який восени зник безвісти (фото)

Точну особу знайденого тіла у ливневій каналізації має встановити експертиза.

У Полтаві вдень 15 червня у ливневій каналізації виявили труп. Причина смерті загиблого наразі невідома. Місцеві правоохоронці з‘ясовують обставини трагедії.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції області.

Відомо, що труп виявили під час чищення ливневої каналізації на провулку Рибальсткому в Подільському районі Полтави. Дзвінок про моторошну знахідку надійшов копам 15 червня, близько 14:30.

Підозрюють, що останки тіла можуть належати місцевому чоловікові, 1949 року народження, якого від жовтня 2020 року розшукували і вважали безвісно зниклим.

Нині тривають слідчі дії. Мають також призначити відповідні експертизи, які повинні остаточно підтвердити особу померлого. Обставини та причини смерті чоловіка встановлюються.

Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві Тополя місцеві жителі виявили труп чоловіка. В результаті чого він загинув, наразі невідомо.

А у Миколаєві чоловік витяг із річки тіло в простирадлі з купою каменюк. Загиблим виявився 64-річний чоловік, якого понад тиждень розшукували як безвісти зниклого.

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