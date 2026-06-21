У Полтаві зросла кількість постраждалих та загиблих після атаки РФ: що відомо

Атака РФ на Полтавщину

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Внаслідок атаки російських військ по Полтавському району, яка сталася 20 червня, зросла кількість постраждалих та підтверджено загибель двох людей.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Наслідки атаки РФ на Полтаву 20 червня — що відомо

За уточненими даними, ворог влучив у території двох підприємств. Окрім самих будівель, значних пошкоджень зазнали автомобілі та житлові будинки, що розташовані поруч. Удар призвів до пошкодження інфраструктури та проблем з електропостачанням у районі.

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«Вчора ворог атакував Полтавський район. Зафіксовано влучання по території двох підприємств. Пошкоджено будівлі підприємств, автомобілі та прилеглі житлові будинки», — зазначив Віталій Дяківнич.

За його слова, рятувальники знайшли тіло людини під завалами, ще одна особа померла вже у медзакладі.

«Кількість травмованих зросла до 13 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під завалами знайшли тіло людини. Ще одна людина померла в лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким», — повідомив Віталій Дяківнич.

Також через атаку в районі відбулося аварійне вимкнення світла. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Нагадаємо, 20 червня, російські війська завдали удару по Полтаві, внаслідок чого є поранені діти. Тоді кількість поранених зросла до девʼяти. Окрім чотирьох дітей, поранення внаслідок ворожого обстрілу отримали п’ятеро дорослих. Усіх постраждалих госпіталізовано.

У Харкові 21 червня зафіксували влучання ворожого БПЛА у верхні поверхи багатоповерхівки. Удар прийшовся у простір між двома верхніми поверхами багатоповерхівки.

Також з ночі російські війська атакують Сумщину дронами, зокрема сам обласний центр. Вранці по Сумській громаді також, ймовірно, гатили з артилерії.

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