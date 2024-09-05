У Полтаві зросла кількість загиблих та потерпілих унаслідок ворожого удару

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів про оперативну ситуацію щодо наслідків ворожої атаки по Полтаві 3 вересня. Про роботу служб доповіли представники профільних структур, керівництво навчального закладу.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Консолідували зусилля задля того, аби якомога більше людей врятувати і всі отримали належну допомогу.

Всі служби оперативно працювали на місці події. Було задіяно 30 “швидких”, лікарні приймали поранених. Пацієнтам надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Наразі 65 людей – у важкому стані, 146 – у середньому, 87 – в легкому. Окрема вдячність усім небайдужим, хто здає кров для постраждалих. Ще 270 донорів долучилися сьогодні.

Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває.

Продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих людей.

"Трагедія у Полтаві – черговий прояв російського терору та злочин проти людяності. Ворог має відповісти за все зло, яке приніс на нашу землю", - йдеться у повідомлення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ДЕСЯТКИ ЗАГИБЛИХ І СОТНІ ПОРАНЕНИХ. Удар по Полтаві: що там відбувається?"

Нагадаємо, Нагадаємо, 4 вересня російська армія влаштувала обстріл Львова ракетами і дронами. Ворог пошкодив житлові будинки, автомобілі. Загинуло семеро людей.

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