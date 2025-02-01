У Полтаві зростає кількість жертв удару по багатоповерхівці, в яку зранку 1 лютого прилетіла російська ракета. Вже відомо про п'яту жертву.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації

"Станом на 14:00 є інформація про ще одну загиблу людину. Рятувальники продовжують розбирати завали", - наголосили в ОВА.

Через удар російської ракети по житловому будинку постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни ракетою влучили у житловий будинок в Полтаві. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч.

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

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