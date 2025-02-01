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У Полтаві зростає кількість жертв удару по багатоповерхівці

У Полтаві зростає кількість жертв удару по багатоповерхівці

Фото: Полтавська обласна державна адміністрація

На місці "прильоту" рятувальники розбирають завали.

У Полтаві зростає кількість жертв удару по багатоповерхівці, в яку зранку 1 лютого прилетіла російська ракета. Вже відомо про п'яту жертву. 

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації 

"Станом на 14:00 є інформація про ще одну загиблу людину. Рятувальники продовжують розбирати завали", - наголосили в ОВА. 

Через удар російської ракети по житловому будинку постраждали 13 осіб, серед яких троє дітей.

Як повідомлялося, сьогодні зранку росіяни ракетою влучили у житловий будинок в Полтаві. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч. 

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

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