Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години: які зміни 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
228
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години: які зміни 

Фото: pixabay.com

Комендантська діяла від 23:00 до 5:00.

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години на одну годину. На всій території регіону вона триватиме від 23:00 до 04:00.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, зміни комендантської години почнуть діяти від  27 березня. Рішення ухвалили на засіданні ради оборони області.

"Із цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування", - наголосив голова області.

До слова, до цього комендантська година в області діяла від 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, на Київщині від 26 березня скорочують комендантську годину. Відтепер вона діятиме на всій території регіону щодня з 00:00 до 05:00. Тепер більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

Читайте також:

Київ змінює початок комендантської години, а Україна переходить на літній час

Київ змінює початок комендантської години, а Україна переходить на літній час

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
228
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація