У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години: які зміни 

Комендантська діяла від 23:00 до 5:00.

У Полтавській області скоротили тривалість комендантської години на одну годину. На всій території регіону вона триватиме від 23:00 до 04:00.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, зміни комендантської години почнуть діяти від 27 березня. Рішення ухвалили на засіданні ради оборони області.

"Із цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування", - наголосив голова області.

До слова, до цього комендантська година в області діяла від 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, на Київщині від 26 березня скорочують комендантську годину. Відтепер вона діятиме на всій території регіону щодня з 00:00 до 05:00. Тепер більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

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