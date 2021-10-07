У Полтавській області археологи розкопали прикраси, яким майже 2 500 років: який вигляд вони мають

У Полтавській області археологи розкопали прикраси, яким майже 2 500 років: який вигляд вони мають

Прикраси - це частина намиста.

Поблизу Котельви на Полтавщині археологи знайшли скляні прикраси. Їх розшукали на Барвінковій горі, що розташована на території історико-культурного заповідника "Більськ".

Про це пише Суспільне.

Розкопки на території ґрунтового могильника розпочали наприкінці липня, розповів археолог Денис Гречко. Тут експедиція віднайшла три скляні прикраси. За словами археолога, знахідки – це частина намиста. Їм майже 2 500 років – датовані IV століттям до нашої ери.

Нині прикраси досліджують археологи. Після цього їх планують представити в експозиції музею Більського городища.

Суспільне

Більське городище – це укріплене поселення скіфського часу, розташоване поблизу села Більськ Котелевського району. Його датують кінцем VIII– початком III століть до нашої ери. Городище складалося з трьох укріплених поселень, об'єднаних фортечною стіною. Його загальна площа – майже 4,5 тисячі гектарів. Деякі дослідники ототожнюють Більське городище з літописним містом Гелон, яке згадував у своїх працях давньогрецький історик Геродот.

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