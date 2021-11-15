У Полтавській області авто збило 11-річного хлопчика: дитину госпіталізувала швидка

Школяр переходив дорогу з велосипедом.

Сьогодні, 15-го листопада, близько 15:00 години, у Миргороді Полтавської області авто збило 11-річного хлопчика. ДТП сталася на вулиці Гоголя.

Про це поінформувала пресслужба поліції Полтавщини.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля "ВАЗ 21099", 1953 року народження, скоїв наїзд на 11-річного хлопчика, який переходив дорогу з велосипедом", - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП швидка госпіталізувала травмованого хлопця для проведення повного медичного обстеження.

Слідчі з’ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом ДТП вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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