У Полтавській області автобус з повним салоном пасажирів перекинувся: постраждало багато людей (фото)

У Полтавській області автобус з повним салоном пасажирів перекинувся: постраждало багато людей (фото)

У салоні автобуса їхало 22 пасажирів.

У Полтавській області, поблизу села Карпилівка, що в Лубенському районі, сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. У результаті постраждали водій та 10 пасажирів.

Про це повідомили в поліції Полтавщини.

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Відомо, що аварія сталася рано-вранці 11 жовтня, близько 06:40, на 174 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автобус прямував із Луганщини до Києва.

На автодорозі 56-річний водій автобуса, попередньо, не справився із кермуванням і з’їхав із проїзної частини дороги й перевернувся на бік.

На момент ДТП в салоні було двадцять двоє пасажирів та двоє водіїв. Унаслідок перекидання автобуса водієві та десятьом пасажирам надають допомогу у лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини та причини ДТП.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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