У Полтавській області біля залізничної станції пасажир потяга виявив обгорілий труп

Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі чоловіка.

У Полтавській області неподалік залізничної станції "Лазірки" знайшли обгоріле тіло, яке лежало поблизу залізничного полотна.

Про це інформує пресслужба Нацполіції області.

Поліцію поінформував про моторошну знахідку вранці 8 вересня пасажир потяга. Копи на місці виявили тіло чоловіка без ознак життя, зі слідами опіків.

Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 57–річний житель села Павлівщина, Лубенського району. Причина смерті чоловіка наразі невідома.

Її встановлюють судово-медичні експерти. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у полі в Кременчуці Полтавської області вранці 6 серпня виявили труп жінки. Попередньо, вона вкоротила собі віку.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання