У Полтавській області чоловік кілька днів повільно помирав вдома після візиту товариша

Застілля закінчилося вбивством.
На Полтавщині 37-річний чоловік забив до смерті знайомого, його позбавлено волі на 12 років.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
"Перебуваючи в смт Машівка, за місцем проживання 60-річного знайомого, під час спільного вживання алкогольних напоїв чоловік рукою, ногами, дерев’яною палицею та металевим совком жорстоко побив господаря оселі. Кілька днів потерпілий не підводився з ліжка та внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень помер", - повідомили у прокуратурі.
Щоб приховати злочин зловмисник переніс тіло на город та прикидав землею, а рідним, які почали розшукувати батька, сказав, що його забрала до лікарні бригада швидкої допомоги.
Упродовж життя фігурант 10 разів притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. У вказаний період за вчинене шахрайство був звільнений від відбування покарання з випробуванням.
Тож за сукупністю вироків Машівський районний суд позбавив чоловіка волі на 12 років.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі.
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