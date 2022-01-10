У Полтавській області чоловік "пустив під кригу" свою машину та напився після аварії

У Полтавській області чоловік "пустив під кригу" свою машину та напився після аварії

Коли приїхали копи, чоловік перебував у стані сп’яніння – драгер показав 1,87 проміле алкоголю в крові.

На Полтавщині водій "пустив під кригу" свій автомобіль "ВАЗ 2115". Сам чоловік встиг випливти та добратися до берега.

Про це інформує поліція Полтавської області.

Інцидент трапився на річці Псел у Миргородському районі.

За словами патрульних, автомобіль "пішов під кригу" за 20 метрів від берега, під час спроби змінити напрямок руху. 40-річний водій встиг самостійно вибратися з автівки та безпечно дістатися берега.

Коли копи приїхали на місце аварії, чоловік перебував у стані сп’яніння – драгер показав 1,87 проміле алкоголю в крові. Це майже у 10 разів перевищує допустиму норму. Він запевняв, що вживав алкоголь уже після того, як втопив автівку.

Рятувальники спільно з місцевими жителями розчистили кригу та за допомогою спецтехніки витягли машину на берег.

Поліцейські склали два адміністративних протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та за вживання водієм алкоголю після ДТП.

Нагадаємо, що у Полтаві сталась смертельна ДТП. Водієві автомобіля Toyota під час руху стало зле, він втратив свідомість та допустив зіткнення з мікроавтобусом.

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