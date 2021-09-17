У Полтавській області чоловік жорстоко дресирував свого собаку (фото)

Правоохоронці проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною.

У Полтавській області в Миргороді чоловік жорстоко дресирував свого пса. Поліція наразі проводить перевірку за цим фактом.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

Також читайте На Волині шкуродер посеред білого дня застрелив з рушниці двох сусідських собак: фото

Дізналися про інцидент правоохоронці, коли побачили у соцмережі відповідне відео. Її опублікували місцеві мешканці на одній зі сторінок миргородської спільноти. У публікації йшлося про те, що у приватному секторі Миргорода чоловік застосовує неприпустимі методи дресирування свого собаки.

Зокрема, у коментарях під постом місцеві мешканки уточнюють, що чоловік начебто застосовував палку під час дресирування тварини. Також деякі користувачі пишуть, що собаку у господаря не вилучили, а він сам погодився в суботу поїхати на огляд тварини експертом до Полтави. Водночас місцеві наполягають на тому, щоб чотирилапого забрали.

Миргородський районний відділ поліції ГУНП в Полтавській області

Інформацію про інцидент зареєстрували належним чином у Миргородському районному відділі поліції. Поліцейські з’ясовують обставини та проводять ретельну перевірку.

Нагадаємо, у Запоріжжі п'яний чоловік спочатку бив і душив свого пса. Потім він почав підвішувати його до дерева на повідцю.

Раніше Києві 42-річний чоловік викинув із 7 поверху кішку з 4 її кошенятами. Так він помстився тварині за те, що вона його подряпала. Люди, які стали очевидцями події, викликали поліцію. Правоохоронці розшукали підозрюваного, у скоєному він зізнався.

Водночас Верховна Рада ухвалила закон, який захистить права тварин. Саме тому можна буде забути про фото з мавпочкою, адже тепер буде заборонено не тільки знущатися над тваринами, а й використовувати їх для бізнесу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання