У Полтавській області чоловік жорстоко познущався з 80-річної родички: в неї рубані рани голови (фото)

У Полтавській області чоловік жорстоко познущався з 80-річної родички: в неї рубані рани голови (фото)

У Полтавській області 53-річний чоловік жорстоко побив 80-річну жінку.

Мешканка села Романівка Полтавської області отримала рубані рани голови. Її в тяжкому стані ушпиталили до лікарні.

Про це повідомили у поліції.

Відомо, що вчора, 19 червня, між місцевими чоловіком 1969 року і жінкою 1942 року народження виникла сварка. Під час якої чоловік завдав тілесні ушкодження своїй родичці.

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Потерпілу в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. У жінки рубані рани голови.

Речові докази вилучено. Наразі фігурант затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, слідчі Лубенського райвідділу поліції підозрюють 67-річного чоловіка у скоєнні умисного вбивства жителя села Оріхівка Лубенської тергромади.

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