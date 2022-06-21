У Полтавській області дитина напилася засобу для прання і потрапила до реанімації

У Полтавській області дитина напилася засобу для прання і потрапила до реанімації

У Полтавській області півторарічна дитина потрапила до реанімації.

Маленька дівчинка отруїлася засобом для прання. Її ушпиталили до дитячої міськлікарні до реанімаційного відділення.

Про це інформує Кременчуцька газета з посиланням на директора закладу.

Відомо, що інцидент стався учора увечері. Дитина випадково випила засіб для прання.

На ранок, за даними медиків, стан дитини стабілізувався. Вона прийшла до тями і уже почала по троху пити та їсти.

Нагадаємо, у Тернопільській області судили багатодітну матір, донька якої отруїлася алкоголем і потрапила до лікарні.

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