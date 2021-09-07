У Полтавській області два 7-річних хлопчики потрощили кілька десятків надгробних плит на кладовищі

У Полтавській області два 7-річних хлопчики потрощили кілька десятків надгробних плит на кладовищі

Правоохоронці склали на батьків протоколи але хто буде відновлювати зруйновані надгробки, невідомо.

У Полтавській області двоє школярів влаштували акт вандалізму на місцевому кладовищі села Красний Луч. Діти потрощили кілька десятків могил.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Полтавській області.

Кілька десятків розтрощених надгробків на кладовищі виявила місцева жителька і звернулася до поліції. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили вандалів. Ними виявилися двоє 7-річних місцевих хлопчиків.

"Складено 2 адміністративних протоколи стосовно батьків правопорушників за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що на кладовищі одного з сіл Львівського району невідомий чоловік розкопав могилу. Про це правоохоронців повідомив сільський староста.

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