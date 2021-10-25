У Полтавській області хлопцю під час роботи на фермі ледь не відірвало руку

У Полтавській області хлопцю під час роботи на фермі ледь не відірвало руку

Потерпілий перебуває у важкому стані у лікарні.

У Полтавській області селі Весела Долина постраждав 18-річний хлопець. Він нині у важкому стані у лікарні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області.

Відомо, що рука потерпілого потрапила до механізму корморізки. На жаль, хлопець не міг самостійно вивільнитися і на місце викликали рятувальників.

Фахівці вилучили руку потерпілого з корморізки і передали юнака медикам Глобинської ЦРЛ. Наразі стан потерпілого тяжкий.

За даними місцевого видання "Кременчуцькі новини", інцидент стався під час господарських робіт. 18-річний хлопець близько 05.30 допомагав матері на фермі і через власну недбалість його права рука потрапила до механізму корморізки.

Нагадаємо, у Кривому Розі на гірничовидобувному підприємстві стався нещасний випадок. Під час виконання посадових обов'язків загинув працівник.

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