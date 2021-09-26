У Полтавській області легковик з пасажирами злетів у річку: троє людей загинули, один дивом вижив (фото)

У Полтавській області легковик з пасажирами злетів у річку: троє людей загинули, один дивом вижив (фото)

Загиблим чоловікам 29, 55 та 57 років.

У Миргородському районі Полтавської області у річці Псел потонув автомобіль з людьми в салоні. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це інформує поліція області.

Інформація про подію надійшла до поліції увечері 25 вересня від чергового рятувального. За попередніми даними, автомобіль LADA Priora, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка.

Один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути, троє інших – залишилися в салоні. Потонулий легковик витягнули з води сьогодні. До пошукових робіт були залучені водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі поліція встановила особи загиблого водія та двох пасажирів. Усі троє є мешканцями Великих Сорочинців Миргородського району. Чоловікам 29, 55 та 57 років.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей) ККУ. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Чернігівській області водій легковика не впорався з керуванням і злетів у меліоративний канал. В результаті події одна людина загинула, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання