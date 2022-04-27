У Полтавській області людей просять не нести штучні квіти на кладовища: що сталося

У Полтавській області людей просять не нести штучні квіти на кладовища: що сталося

У поминальні дні в громадах Полтавської області людям рекомендують відмовитися від пластикових квітів.

Так, мешканців Полтавської області просять не приносити штучні квіти на цвинтарі, оскільки вони забруднюють екологію, що згубно впливає на подальше існування.

Так, на сайті Сергіївської громади з'явилося повідомлення про те, що відмову від пластикових прикрас підтримують комунальники, екологи та священики, бо, якщо в містах пластикові вінки з кладовищ вивозять на смітник, то в селах їх просто спалюють. Спалювати ж пластик не можна, бо канцерогени високі, і це шкідливо для людей та негативно впливає на довкілля.

Подібний заклик опублікували на сайті Диканської громади.

"Вшанування пам’яті покійних має починатися не з вибору квітки, а із шанобливого ставлення до їхнього останнього пристановища", — йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.