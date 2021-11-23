У Полтавській області матір змусили виплатити сину 115 тисяч гривень аліментів

Жінка помилково думала, що аліментний борг їй не пригадають, адже син досягнув повноліття.

У Полтавській області матір змусили погасити 115 тисяч гривень аліментів. Жінка хибно думала, що її заборгованість анулюють із настанням 18-річчя її сина.

"Досягнення дитиною повноліття не є підставою для анулювання заборгованості з аліментів. Розраховуючи на протилежне, мешканка Шишацької громади вважала гарною новиною набуття сином 18-річного віку, адже була переконана, що за накопичений нею 115-тисячний аліментний борг з часом не спитають", - повідомили у Північно-східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми).

Загальну суму заборгованості жінки утворили основний борг з аліментів - 75 тисяч гривень та майже 40 тисяч гривень штрафу, нарахованого за тривале ігнорування сплати дитячих коштів.

"Під тиском правових санкцій, неплатниці аліментів все ж таки довелося розрахуватися з сином, а також засвоїти урок, що з часом борги не зникають, а навпаки – за прострочені терміни додатково сплачуються кошти", - повідомили в міжрегіональному управлінні Мінюстиції.

Нагадаємо, на Львівщині батька двох дітей відправили до колонії на 2 роки за несплату аліментів.

Читайте також: