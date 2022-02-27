У Полтавській області місцеві зафіксували рух російської техніки: колону ворожих танків знищили (фото)

Українці знищили 200 одиниць техніки РФ.

У Полтавській області цивільні громадяни допомогли знищити ворожу колону з понад 200 одиницями російської техніки. Серед них були переважно танки окупантів.

Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У ніч проти 27 лютого близько півночі було помічено пересування військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. Місцеві мешканці побачили, що колона техніки окупантів налічувала понад 200 одиниць техніки, більшість з якої — танки.

Про це цивільні одразу повідомили до штабу територіальної оборони про близько Завдяки спільним діям територіальної оборони Полтавщини, військової авіації та взаємодіючих підрозділів артилерії колону було знищено.

За інформацією військових, місцеві мешканці допомогли дезорієнтувати колону, якою далі вже займалися ЗСУ. Також відомо, що колону з близько 26 одиницями техніки розбили у Гадяцькій громаді. Ще одна — на 150 одиниць заблукала поблизу Гадяча.