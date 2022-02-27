У Полтавській області місцеві зафіксували рух російської техніки: колону ворожих танків знищили (фото)

Українці знищили 200 одиниць техніки РФ.
У Полтавській області цивільні громадяни допомогли знищити ворожу колону з понад 200 одиницями російської техніки. Серед них були переважно танки окупантів.
Про це повідомив Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
У ніч проти 27 лютого близько півночі було помічено пересування військової техніки Російської Федерації з території Сумської на територію Полтавської області. Місцеві мешканці побачили, що колона техніки окупантів налічувала понад 200 одиниць техніки, більшість з якої — танки.
Про це цивільні одразу повідомили до штабу територіальної оборони про близько Завдяки спільним діям територіальної оборони Полтавщини, військової авіації та взаємодіючих підрозділів артилерії колону було знищено.
За інформацією військових, місцеві мешканці допомогли дезорієнтувати колону, якою далі вже займалися ЗСУ. Також відомо, що колону з близько 26 одиницями техніки розбили у Гадяцькій громаді. Ще одна — на 150 одиниць заблукала поблизу Гадяча.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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