У Полтавській області на подвір'я приватного будинку впала ракета: подробиці

Зранку 13 січня російська окупаційна армія атакувала ракетами Полтавщину. У Кременчуцькому районі сталося падіння повітряної цілі.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася", - йдеться у повідомленні.

За словами Проніна, постраждалих внаслідок удару немає. Втім, пошкоджено господарчу споруду. Наразі на місці працюють профільні фахівці.

Крім того, очільник області повідомив, що у небі над Полтавщиною працювала ППО.